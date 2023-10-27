السفارة الأمريكية في بيروت توصي رعاياها بمغادرة لبنان فورا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.آبل تصدر"تحديثا أمنيا عاجلا" وتحث مستخدمي"آيفون" على تثبيته!

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.مقتل فلسطينيين في قتال عنيف مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمهااستفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.

علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.اتهم الحاخام الإسرائيلي يحُاد حداد مصر بمساعدة حركة"حماس" في غزة على مهاجمة إسرائيل، وأن"القاهرة تصدّر"الدواعش" إلى إسرائيل". headtopics.com

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

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'نصرة لغزة'.. مقتدى الصدر يوجه طلبا لحكومة وبرلمان العراق بشأن السفارة الأمريكية في بغداد وسط تفاعلدعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، حكومة وبرلمان بلاده، إلى التحرك لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، نصرة لغزة، وردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، مما أثار تفاعلا. اقرأ أكثر ⮕

مراسلتنا: قصف إسرائيلي على مناطق عدة في جنوب لبنانأفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مساء اليوم الجمعة مناطق عدة في جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕

الصدر يطالب الحكومة والبرلمان بإغلاق السفارة الأمريكية في بغدادبيان الصدر اقرأ أكثر ⮕

ماكرون يتطلع لبناء «تحالف إنساني» لإغاثة غزةأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (الجمعة)، عقب قمة أوروبية في بروكسل، أنّ فرنسا ترغب في إجلاء رعاياها في قطاع غزة «في أقرب وقت». اقرأ أكثر ⮕

الصدر يطالب الحكومة والبرلمان العراقي بالتصويت لغلق السفارة الأمريكيةبسبب 'الدعم الأمريكي اللامحدود' لإسرائيل في حربها ضد غزة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنانأفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة في القطاع الغربي جنوبي لبنان، وذلك غياب أي أحداث أمنية على الحدود بين لبنان وإسرائيل الليلة الماضية. اقرأ أكثر ⮕