السفارة الروسية في كوبا تندد بنتائج إحدى فعاليات 'الهالوين'

وكان حفل تنكري لعيد"الهالوين" قد أقيم، ليلة السبت 28 أكتوبر الجاري، بأحد المراكز الثقافية بالعاصمة الكوبية، حيث تم تسليم الجائزة لمشترك يرتدي زي عسكري فاشي نازي. وقالت السفارة الروسية في بيان لها على قناة"تليغرام" الخاصة بها إنها"ترفض بشدة وتدين هذا العمل المخزي الذي يبيض صفحة شخصية مسؤولة عن وفاة ملايين الأشخاص".

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصا أن أبنائهم أسرى لدى حركة"حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على الرئيس الحالي جو بايدن خلال حدث انتخابي بمدينة نيفادا في ولاية آيوا. headtopics.com

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم.قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.أفادت مراسلتنا بإطلاق صفارات الإنذار في هرتسيليا وتل أبيب ونيريم والعين الثالثة ونتيف هعسرة، مؤكدة سقوط 4 صواريخ في منطقة تل أبيب وضواحيها.

بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية أقيم في مدينة إسطنبول أكبر عرض عسكري في تاريخ البلاد حيث عبرت 100 سفينة عسكرية مضيق البوسفور.هاجم موقع"والا" العبري رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وحمله اللوم على ما جرى في"طوفان الأقصى"، وأشار إلى أن عليه الرحيل فلا أحد يستطيع تحمل بقائه في منصبه خلال هذه المرحلة.نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو لأطفال فلسطينيين يناشدونه المساعدة، محملا الغرب المسؤولية عن جرائم إسرائيل وقصف المدنيين في قطاع غزة. headtopics.com

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هالوين دموي بفلوريدا.. مقتل اثنين وإصابة 18 بإطلاق نار وسط مئات المحتفلينقالت الشرطة إن إطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد الهالوين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بالقرب من سلسلة من الحانات والنوادي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا اقرأ أكثر ⮕

اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخباراللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا أعلنت الشرطة الأمريكية عن تفاصيل حادث مروع لإطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد الهالوين في اقرأ أكثر ⮕

شاهد.. قتلى وفوضى في فلوريدا الأمريكية أثناء حفلة 'هالوين'لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 18 آخرون في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك أثناء احتفالات بعيد الهالوين. اقرأ أكثر ⮕

تركيا.. فريق 'سولو تورك' يقدم استعراضا مبهرا في سماء صامصونفي إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

مقتل موظف إغاثة يذكّر بآخرين يواجهون الموت في السجون الحوثيةيتهدد الموت موظفين أمميين في اليمن وآخرين لدى السفارة الأميركية في صنعاء، بعد أن مضى على أغلبهم عامين في المعتقلات الحوثية. اقرأ أكثر ⮕