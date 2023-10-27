السفيرة أبو غزالة تدعو إلى فضح الجرائم الإسرائيلية في كل المنابر

وقالت إن العالم أضحى شاهدًا على مجازر ومآس يقع فيها الإنسان الفلسطيني شهيدًا على يد المحتل الصهيوني، وإن العدو الإسرائيلي تمادى في غطرسته وتفاقمت أفعاله الشيطانية.جاء ذلك في كلمتها خلال الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي عقدت الخميس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناءً على دعوة من دولة الكويت، لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الإنسان.

وشددت على أنه لا بدّ لفلسطين أن تنعم بسلام دائم على أرضها وعلى يد أبنائها الصامدين المرابطين، وبدعم وتضامن العرب والمسلمين، معربة عن أملها في أن تخلص مدولات اللجنة إلى تصور شامل يكون بمثابة لبنة إضافية في جهد عربي لن يكل أو يمل نصرة للفلسطينيين.

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