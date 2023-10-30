السفير الإسرائيلي في موسكو ينفي أي مفاوضات مع 'حماس'

نفى السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي وجود أي مفاوضات مباشرة بين تل أبيب وحركة"حماس"، مشددا على ضرورة إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين بلا شروط.وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، وتحتجز"حماس" 122 أسيرا.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصا أن أبنائهم أسرى لدى حركة"حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.مهاجم ليفربول السابق: قررت الرحيل عن"الريدز" بعدما تدربت مع صلاح headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على الرئيس الحالي جو بايدن خلال حدث انتخابي بمدينة نيفادا في ولاية آيوا.

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل. headtopics.com

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم.قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.أفادت مراسلتنا بإطلاق صفارات الإنذار في هرتسيليا وتل أبيب ونيريم والعين الثالثة ونتيف هعسرة، مؤكدة سقوط 4 صواريخ في منطقة تل أبيب وضواحيها.

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إسرائيل: الحرب مع «حماس» دخلت مرحلة جديدةأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحرب مع «حماس» في غزة «دخلت مرحلة جديدة»، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الأرض مع مقاتلي الحركة. اقرأ أكثر ⮕

الانتقادات الشديدة تجبر نتنياهو على حذف تغريدة 'المخابرات'تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى هجوم واسع النطاق من داخل الحكومة وخارجها، بعدما تملص من أي مسؤولية إزاء الفشل أمام هجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

الأسرى ثانية.. حماس تتمسك بشرطها وإسرائيل 'حرب نفسية'مع تأكيد الجيش الإسرائيلي وجود 230 أسيراً في قطاع غزة، عادت حركة حماس للشرط ذاته.الأسرى مقابل كل المعتقلينفقد أعلنت الحركة في بيان السبت، مجدداً اسعدادها إ اقرأ أكثر ⮕

حماس: الأسرى مقابل جميع المعتقلين وتل أبيب ترفضمع تأكيد الجيش الإسرائيلي وجود 230 أسيراً في قطاع غزة، عادت حركة حماس للشرط ذاته.الأسرى مقابل كل المعتقلينفقد أعلنت الحركة في بيان السبت، مجدداً اسعدادها إ اقرأ أكثر ⮕

بعد زيارة «حماس»... إسرائيل تستدعي السفير الروسي في تل أبيباستدعت إسرائيل السفير الروسي لديها، أناتولي فيكتوروف، إلى مقر وزارة الخارجية على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من حركة «حماس» إلى موسكو. اقرأ أكثر ⮕

'ستكون طويلة'.. نتنياهو يعلن بدء المرحلة الثانية من الحرب في غزة.. ويستدعي ما حدث في حرب 48قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إن المرحلة الثانية من الحرب ضد حماس بدأت بهدف تدمير جيش وحكومة حماس وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى بلادهم. اقرأ أكثر ⮕