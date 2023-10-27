السعودية والأردن يبحثان حشد الدعم لقرار حماية المدنيين بغزة

الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأردني الدكتور أيمن الصفدي ناقشا تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي (الخارجية السعودية)

وكانت صحيفة «الفايننشيال تايمز» ذكرت أن القضاء في قطر قضى بإعدام 8 ضباط سابقين في البحرية الهندية بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل فيما يخص برنامج الغواصات القطري. ونقلت صحيفة «الفايننشيال تايمز» عن مصدر وصفته بأنه مطلع على القضية قوله إن الهنود الثمانية متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل، وأنه بإمكانهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

زار وفدٌ من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن، برئاسة اللواء عبد الله الحبابي مدير العمليات العسكرية المدنية، محافظة حجة، وتوجهوا إلى عدة مديريات منها حجة وميدي وحيران والجعدة، رفقة ممثلين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. headtopics.com

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ويضيفون أن المنتدى، الذي استضاف 6 آلاف شخص من 90 دولة، أصبح منصة عالمية رائدة لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات الجديدة والصناعات الناشئة التي ستشكل الاقتصاد العالمي وبيئة الاستثمار على مدى العقود المقبلة.

وفي جلساته الختامية، دعا المنتدى إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات العالمية، حيث تعمل هذه التقنية على إحداث تحول سريع في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي. مرحلة جديدة ومتميزة ينطلق بها تطبيق توكلنا، تعكس اهتمام سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة سدايا بتسخير التقنيات المتطورة لخدمة الإنسان.متفائلون بنجاح جديد امتدادًا للنجاحات المتميزة التي سجلها التطبيق، وأثبتت كفاءته في أحلك الظروف.وأشار الدكتور الغامدي إلى أن العمل على التطبيق كان بمثابة التحدي للحفاظ على 4 عناصر ضرورية لإنجازه. headtopics.com

وقال الدكتور الوقيت إن النسخة الجديدة تستكمل نجاحات تطبيق «توكلنا» الذي أنجز أول الأمر في غضون 3 أسابيع فقط بعد صدور التوجيه من قيادة المملكة لإنجاز المنصة لتسهيل عمل الخدمات الحكومية واستفادة المواطنين والمقيمين منها، مستذكراً ما وصفه بحالة استنفار شهدها مقر عمل «سدايا» التي تحول فريقها إلى خلية نحل بتضافر الجهود كافة.

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