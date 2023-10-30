السعودية .. إضاءة بوليفارد الرياض سيتي بألوان العلم التركي

أضاءت السلطات السعودية منطقة"بوليفارد سيتي" بالعاصمة الرياض، بألوان العلم التركي، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي الشيخ، مشاهد من إضاءة العلم التركي في منطقة"بوليفارد سيتي".وكتبت في التعليق:"نود أن نشكر جميع إخواننا وأخواتنا السعوديين الذين احتفلوا معنا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية".

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.الرئيس القرغيزي يهنئ الشعب التركي بمئوية تأسيس الجمهورية

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