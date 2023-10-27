السعودية تفوز بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونيسكو لـ«مكافحة المنشطات»

فازت المملكة العربية السعـودية بمقعد نائب رئيس «مؤتمر اليونيسكو لمكافحة المنشطات» حتى عام 2025م، بعد انتخاب عبد العزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر «اليونيسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من وزراء الرياضة من مختلف الدول، وممثلي 191 دولة.

وعن خصمه قال كارينيو: «الاتحاد بمدربه الكبير ولاعبيه الكبار بكل تأكيد لديهم جودة أعلى منا، ولكن بروح الفريق وعزيمة اللاعبين استطعنا التعادل وكان بالإمكان تسجيل الهدف الثالث». وختم صاحب التجربة الكبيرة في ملاعب كرة القدم السعودية، التي كان أبرزها مع النصر، وقال: «درسنا الاتحاد جيداً، وتحليل هذا الفريق ليس بالأمر السهل، الكثير من الخيارات والأسماء لديهم... توقعت أن الفريق الخصم سيلعب برباعي خلفي ولعب بالثلاثي وكنا جاهزين للحالتين، من الصعب إيقاف فريق يملك كل هذه الجودة، وهذا التعادل إيجابي بكل تأكيد».

وتولى فاولر (48 عاماً)، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك في 26 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، مهمة تدريب النادي السعودي في يونيو (حزيران) الماضي. وحل محل فاولر مدرب إشبيلية ومرسيليا السابق ميشال غونزاليس الذي لعب أيضاً في مركز خط الوسط بنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا. headtopics.com

وسجل بنزيمة هدفاً، وصنع هدفاً آخر، ليتقدم الاتحاد في مناسبتين، لكن الفريق تعادل في النهاية 2 - 2 مع الحزم، ليخرج بنتيجة محبطة جديدة، وسط غضب من المشجعين، حيث أطلق بعضهم صيحات الاستهجان أثناء خروج الفريق من الملعب، وسط ضغط متزايد على المدرب نونو إسبريتو سانتو.

وبات رصيد الاتحاد 21 نقطة من 11 مباراة، ويتأخر بخمس نقاط عن الهلال المتصدر، الذي خاض 10 مباريات فقط، وحقق الانتصار 8 مرات في آخر 9 مباريات. وقال لويس فيليبي مدافع الاتحاد عبر مترجم: «من الطبيعي أنه عندما تلعب لفريق كبير مثل الاتحاد تكون هناك محاسبة من المشجعين. نحاول أن نبذل قصارى جهدنا ونحن أيضاً غير سعداء بالنتيجة وفي الفترة المقبلة يجب أن نعمل على تغيير هذه الصورة». headtopics.com

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المملكة تفوز بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025مفازت المملكة العربية السعـودية بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025م، بعد انتخاب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعـد، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من وزراء الرياضة من مختلف الدول، وممثلي 191 دولة. اقرأ أكثر ⮕

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