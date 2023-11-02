السعودية : إطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة أهالي غزة

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني، مبينا أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطين.

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