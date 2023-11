السعودية تشارك الجهود الدولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي

وتتطلع الدكتورة لطيفة العبد الكريم، عضو مجلس الشورى وممثلة السعودية، إلى إبراز جهود بلادها في الجوانب التنظيمية والتنفيذية للذكاء الاصطناعي في الهيئة الاستشارية الرامية إلى دعم خطط الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وتعظيم أثرها على المستوى العالمي بما يحقق الصالح العام للبشرية.

وجاء ذلك خلال جلسة المحادثات، التي عقدها رئيس الإمارات والعاهل الأردني حيث استعرضا مختلف مسارات التعاون التنموي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات الاستراتيجية للبلدين لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين.

من جانبه، شدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مثمناً جهود دولة الإمارات المبذولة في سبيل وقف الحرب على غزة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.إلى ذلك وقعت الإمارات والأردن مذكرات تفاهم بقيمة 6 مليارات دولار، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين؛ في مجالات التنمية والطاقة والاستثمار تشمل تقديم 400 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في الأردن.

فيما تتضمن المذكرة الثانية التعاون بين وزارتي الاستثمار في البلدين، في حين تتمثل المذكرة الثالثة التي جرى توقيعها بين الحكومة الأردنية وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار، منها 75 مليوناً لدعم الموازنة العامة، ويشمل ذلك مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية وغيرها.

ومجلس الدولة (المعيَّن) يكوّن مع مجلس الشورى (المنتخب) الغرفتين التشريعيتين، ويشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: السعودية تشارك الجهود الدولية لحوكمة الذكاء الاصطناعيتشارك السعودية ضمن جهود الهيئة الاستشارية الأممية للذكاء الاصطناعي الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة البشرية، وذلك امتداداً لمساهماتها الكبيرة في المجال.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أمريكا تواجه الذكاء الاصطناعي بهذه القواعد | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمريكا تواجه الذكاء الاصطناعي بهذه القواعد كشف البيت الأبيض، الاثنين، مجموعة قواعد ومبادئ تهدف إلى التحقق من أن أمريكا 'ترسم الطريق' لتنظيم الذكاء الاصطناعي،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: ضمانات لاحتواء الذكاء الاصطناعياحتل الذكاء الاصطناعي اهتماما شخصيا عميقا للرئيس الأمريكي جو بايدن، مع قدرته على التأثير على الاقتصاد والأمن القومي، لذا يوقع بايدن أمرا تنفيذيا شاملا لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي –...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: أول قمة للذكاء الاصطناعي تدعو لضبط المعايير وتخفيف الأضراراختتام اليوم الأول للقمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بحضور قادة سياسيين ومسؤولين في شركات عملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: انطلاق أول قمة عالمية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في بريطانياانطلاق اليوم الأول للقمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بحضور قادة سياسيين ومسؤولين في شركات عملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة تضع قوانين سلامة صارمةالبيت الأبيض يعلن عن إجراءات سلامة يعتبرها هي الأقوى في العالم لحماية مجال الذكاء الاصطناعي

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕