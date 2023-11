السعودية.. 'الخفة العظيمة' ضمن فعالية 'العروض الأرجنتينية'

وقدّم هذا العرض في أول لياليه خدعاً سحرية وألعاب خفة، علاوة على استخدام صناديق التخفي التي نُفّذ من خلالها حيل مدهشة، كما أشرك المؤدون بعضاً من الحضور في فقرات متعددة من العرض الذي يستمر إلى يوم السبت 4 نوفمبر.

وتواصل الفعالية -حتى التاسع من ديسمبر القادم- استعراض أروع الفنون الأدائية الساحرة مـن الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، محتوية على عرض"أليس في بلاد العجائب"، وعرض"الغابة"، وعروض لفنون وأداءات معاصرة يتخللها فن الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين.وتستهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية عبر"فعالية العروض الأرجنتينية"؛ رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية، وجذب الجماهير والهامهم بمحتوى يحقق أعلى معايير الجودة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: هيئة المسرح تنظم عرض 'الخفة العظيمة' ضمن فعالية العروض الأرجنتينيةهيئة المسرح تنظم عرض 'الخفة العظيمة' ضمن فعالية العروض الأرجنتينية

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AL_JAZIRAH: هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم عرض “الخفة العظيمة” ضمن فعالية “العروض الأرجنتينية”صحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 'هيئة المسرح' تنظّم 'الخفة العظيمة' ضمن 'العروض الأرجنتينية'سبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: في اليوم العالمي لكبار السن.. فعالية كبرى بمدينة الرياض لتسليط الضوء على مرض الحزام النارياحتضنت البوليفارد سيتي بمدينة الرياض فعالية تحت رعاية الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، الذي يأتي في شهر أكتوبر م

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: رونالدو يتقدم بطلب 'غريب' للحكم الرابع في لقاء النصر والاتفاق (فيديو)أثار كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، الجدل في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن الدور الـ16 من كأس ملك السعودية، إثر احتجاجه على قرارات الحكم وتقدمه بطلب غريب للحكم الرابع.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: الهلال ضمن أعلى 50 ناديًا بالعالم من حيث القيمة السوقية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالهلال ضمن أعلى 50 ناديًا بالعالم من حيث القيمة السوقية جاء نادي 'الهلال' السعودي في المركز الـ47 عالميًّا من حيث القيمة السوقية للاعبين، بـ234 مليون يورو (ما

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕