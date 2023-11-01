السعودية.. 'الخفة العظيمة' ضمن فعالية 'العروض الأرجنتينية'

وقدّم هذا العرض في أول لياليه خدعاً سحرية وألعاب خفة، علاوة على استخدام صناديق التخفي التي نُفّذ من خلالها حيل مدهشة، كما أشرك المؤدون بعضاً من الحضور في فقرات متعددة من العرض الذي يستمر إلى يوم السبت 4 نوفمبر.
وتواصل الفعالية -حتى التاسع من ديسمبر القادم- استعراض أروع الفنون الأدائية الساحرة مـن الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، محتوية على عرض"أليس في بلاد العجائب"، وعرض"الغابة"، وعروض لفنون وأداءات معاصرة يتخللها فن الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين.وتستهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية عبر"فعالية العروض الأرجنتينية"؛ رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية، وجذب الجماهير والهامهم بمحتوى يحقق أعلى معايير الجودة.
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