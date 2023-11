السعودية.. قتل جدته بصورة فظيعة بقصد سلبها.. الداخلية تنفذ الإعدام بحق كعبي وتكشف تفاصيل

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، حسن بن سالم بن شوعي عشي كعبي، سعودي الجنسية، يوم الأربعاء 17 / 4 / 1445هـ هـ الموافق 1 / 11 / 2023م بمنطقة جازان.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

