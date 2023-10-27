السعودية: شابان معرضان لخطر الإعدام الوشيك بعد صدور حكم المحكمة العليا بحقهما سرًا

قالت دانا أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على معلومات موثوقة تلقتها منظمة العفو الدولية تفيد بأن المحكمة العليا في السعودية أيدت سرًا حكمَيْ الإعدام الصادرَيْن بحق شابَّيْن كانا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب جرائمهما المزعومة، دون إخطار عائلتيهما أو محاميهما:

“أدين عبدالله الدرازي وجلال لباد بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مشاركتهما في احتجاجات مناهضة للحكومة في محاكمات فادحة الجور اعتمدت في المقام الأول على اعترافات مشوبة بالتعذيب. لقد حكمت عليهما السلطات السعودية بالإعدام، ونكثت بوعودها بالحد من استخدام عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين كانوا أحداثًا في وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. ويمكن الآن إعدام الشابان في أي لحظة بعد أن يصدق الملك على أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، بعد استنفاذ جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية.

ندعو الملك إلى الامتناع عن التصديق على أحكام الإعدام الصادرة بحق هذين الشابَّيْن وندعو السلطات المختصة إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهما لوضع حد لهذا الاستخفاف بالعدالة. كما يجب على السلطات فتح تحقيق في مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، المسجلة في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، بما في ذلك الضرب المبرح والعنف الجنسي والصعق بالكهرباء، والتي تقاعست المحكمة عن التحقيق فيها”. headtopics.com

وتحظر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية حظرًا صارمًا توقيع عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عامًا في وقت وقوع الجريمة. وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام.

والسعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم. وسبق أن أعدمت السلطات السعودية 112 شخصًا بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2023. في 2022 وحده، أعدمت المملكة 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية التي سجلتها منظمة العفو الدولية في البلاد خلال السنوات الـ 30 الماضية. headtopics.com

اقرأ أكثر:

AmnestyAR »

السعودية تنفذ الإعدام بحق المحمود لقتله القضيبي بطعنة سكينأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم 'القتل قصاصا' (الإعدام) بحق مواطن قتل آخر بطعنة سكين إثر خلاف بينهما. اقرأ أكثر ⮕

بايدن: اقتصاد أميركا يواصل النمو حتى مع انخفاض التضخمبعد صدور بيانات الاقتصاد الأميركي عن الربع الثالث، رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بهذه البيانات، مشيرًا أنه لم يعتقد في السابق بضرورة الوصول للركود من أجل خفض التضخم. اقرأ أكثر ⮕

تغريم ترامب مرة ثانية بسبب تعليقات 'مسيئة' خارج المحكمةأدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء بتعليقات 'مسيئة' خارج قاعة المحكمة وتلقى غرامة ثانية قدرها 10 آلاف دولار بعد أن قال دون جدوى إنه أسيء فهم اقرأ أكثر ⮕

تغريم ترمب ثانية على خلفية تصريحات بشأن محاكمته في نيويوركأدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الأربعاء بتعليقات "مسيئة" خارج قاعة المحكمة وتلقى غرامة ثانية قدرها 10 آلاف دولار بعد أن قال دون جدوى إنه أسيء فهمه. اقرأ أكثر ⮕

عسير: القبض على شخصين لترويجهما 144 كيلوغراماً من «القات»قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة عسير لترويجهما 144 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أكثر ⮕

مكة المكرمة: القبض على شخصين لترويجهما «الشبو»قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن ومقيم من الجنسية الميانمارية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕