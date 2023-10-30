السعودية خلال 7 سنوات نظمت 22 قمة سياسية وظهرت كدولة وساطة وحل للقضايا الكبري

أكد خبراء متخصصون في الإعلام والسياسة أن السعودية من خلال دبلوماسية القمم السياسية التي نظمتها؛ تعد منهجية للإعلام الناعم ومخاطبة النخب العالمية..واتفق المشاركون في ندوة 'دبلوماسية القمم' التي عقدت في الرياض، أن السعودية برزت على خارطة السياسة العالمية كوسيط مؤثرة في حل ومعالجة القضايا السياسية والخلافات الدولية العالقة، وأنها خلال 7 سنوات استضافت 22 قمة كبرى دولية بخلاف الاجتماعات الاقتصادية المؤثرة، ولذلك ظهرت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل للرأي العام العالمي..

وأوضح الدكتور المرشدي أنه عقد أكثر من ٢٢ قمة خلال سبع سنوات، وأن القمم التي أقيمت في السعودية لها مدلولاتها في عالم الإعلام وتأكيد على الدور السعودي الهام في المشهد العالمي.

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