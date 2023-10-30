السعودية ترفع رصيدها إلى 47 ميدالية في الألعاب القتالية

رفعت السعودية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" التي تختتم غداً الاثنين في قاعة أرينا بجامعة الملك سعود، إلى 47 ميدالية، بعد أن حققت اليوم الأحد 3 ميداليات في منافسات الملاكمة التايلندية (البارالمبية)، بواسطة على الناصر الذي حقق الميدالية الذهبية في الكراسي المتحركة، وأحرز عبدالعزيز العيوني الفضية، فيما نالت حسناء النجم فضية السيدات.تبدأ منافساتها غدًا ..
تأهل 3 لاعبين سعوديين للنهائي في الملاكمة التايلاندية، حيث وصلت هتان السيف إلى نهائي وزن تحت 45 كجم (سيدات)، وتأهل البراء العامودي إلى نهائي وزن تحت 57 كجم، وعناد باعويضان إلى نهائي وزن تحت 75 كجم، وذلك بعد تخطيهم منافسات الدور نصف النهائي والتي أقيمت أمس الأحد في صالة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023.
وفي منافسات الكيندو، أحرزت اليابانية مايكا سينو ذهبية فردي السيدات، وحصد مواطنها كينشيرو ماتسوزاكي ذهبية فردي الرجال. headtopics.com
وقال: التطور الكبير للعبة في المملكة وأيضاً النمو المتزايد الملحوظ للاتحاد السعودي، وهو ما ظهر أثره في استضافة هذا الحدث العالمي ستعود منافعه على قطاع الألعاب القتالية في السعودية. وأضاف " "التنظيم عالي المستوى، ما شاهدناه هنا يحاكي أكبر البطولات العالمية، وهو أمر ليس بجديد على المملكة في السنوات الماضية، حيث أثبتت جدارتها في التنظيم وأعتقد أن هذه البطولة ستشكل بروفة حقيقة للمملكة قبل استضافة الألعاب الأسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2026.
وبينت الملاكمة السعودية أن اللعبة ليست سهلة ولا يستمر فيها إلا القوي، مقدمة شكرها لكل من ساندها ودعمها للاستمرار في اللعبة وتحقيق الإنجازات.