السعودية .. الإيرادات غير النفطية تقفز 53 % في الربع الثالث

وارتفعت الإيرادات غير النفطية 53 في المائة لتبلغ 111.5 مليار ريال مقابل 72.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أعلى رقم في الربع الثالث منذ بداية إصدار البيانات الربعية، علما بأن هذا النمو كان عاملا مساعدا لدعم الإنفاق الحكومي.
ويتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية إلى جانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
في حين نما الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث بنحو 2 في المائة، مسجلا 41.2 مليار ريال، مقارنة بـ40.4 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي. ويعد الإنفاق المخصص للعام الجاري هو الأعلى خلال أربعة أعوام، أي منذ 2019 التي بلغت حينها 169.4 مليار ريال. وتعتزم الحكومة الاستمرار في الإنفاق الاستراتيجي ذي الطابع التنموي المتمثل في تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الرؤية.تغطي الإيرادات غير النفطية نحو 38 في المائة من الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث البالغ 294.3 مليار ريال.
في حين شكلت الإيرادات النفطية نحو 50 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 2023 بعد أن بلغت نحو 147 مليار ريال، مقابل 229 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 36 في المائة.
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