السعودية ترفع الإنفاق الحكومي 2% خلال الربع الثالث .. 294.3 مليار ريال

يأتي رفع الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022. يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.

كما رفعت الحكومة إنفاقها على تعويضات العاملين 3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ 130.6 مليار ريال، مقابل 126.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.

أعلنت وزارة المالية ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 2023 حيث بلغت الإيرادات 258 مليار ريال ، فيما تجاوزت المصروفات 294 مليار ريال، وبعجز 35 مليار ريال.

سجلت شركة التعدين العربية السعودية'معادن' صافي خسارة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 83 مليون ريال مقارنة بصافي ربح مقداره 2.1 مليار ريال سعودي خلال

تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد 38 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 18 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 29.8 مليار ريال للربع الثالث 2022.

أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام 2023.

أعلن المهندس عبد الله الحمَّاد الرئيس التنفيذي لهيئة العقار السعودية، أن حجم عمليات القطاع العقاري في المنطقة الشرقية بلغ 36 مليار ريال، حتى نهاية الربع الثالث.

زاد الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي بنسبة 12.2% وبزيادة إجمالية بلغت 165.1 مليار ريال، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق الاستهلاكي العائلي في السوق المحلية خلال العام 2022 إلى 1.5 تريليون...

