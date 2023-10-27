السبت.. افتتاح موسم الرياض بنزال 'أشرس رجل على وجه الأرض'

ستنطلق يوم السبت فعاليات موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة بنزال"أشرس رجل على وجه الأرض" في حلبة الرياض التي ستحتضن مباراة الملاكمة العالمية والحدث التاريخي الذي يتنافس فيه بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري وبطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة فرانسيس نغانو.

وسيقام هذا النزال المنتظر والتحدي المرتقب بين نجمين هما الأفضل والأبرز في منافسات رياضة القتال والملاكمة، وفقاً لقواعد الملاكمة القياسية لذا فمن المتوقع أن يحظى بأقصى درجات التشويق والإثارة، فمنذ الإعلان عن هذه المواجهة النارية، تصاعدت نبرة التحدي بين البطلين، بلغت فيه حالة التحدي أوجها، وارتفعت فيه وتيرة التحليلات والنقاشات والتوقعات، إلا أن السؤال الحاضر بأعلى قائمة الترقب والتساؤلات، هو"من سيفوز ؟، إذ أنه من الصعب ترجيح كفة أحد الملاكمين العالميين، وذلك لما لهما من إمكانيات ومميزات...

وجاءت انتصارات فيوري نظير ما يتمتع به من موهبة فبالرغم من طول قامته إلا أنه يتقن فن المراوغة وينتقل بسهولة وسلاسة بين وقفة الأرثوذكسي ووقفة الساوث باو ويجيد السيطرة على المسافات، مما يمكنه من مهاجمة خصومه من زوايا غير متوقعة، إلا أن أكثر ما يميزه ويرجح كفته، يتمثل في دقة توقيته التي تمنحه أفضلية مباغتة الملاكمين، بالتحول المفاجئ إلى الهجوم المضاد. headtopics.com

الملاكم فرانسيس نغانو الملقب بـ"المفترس" طرف النزال الثاني فهو صاحب أقوى لكمة مسجلة في تاريخ منافسات فنون القتال المختلطة بقوة تقدر بـ 92 حصان والمعروف بقوته الفطرية وصلابته ذو الطول الذي يقدر بـ 193 سم بمدى باع 201 سم ويتراوح وزنه بين 113 و 120 كيلوغرام والمتوج بطلاً للعالم سابقاً في بطولة القتال النهائي"يو إف سي"، ومن يحمل في رصيده 17 فوزاً، 13 فوزاً منها حسمها بالضربة القاضية، وفي سجله ثلاث خسائر.

ويجمع النجمين اللامعين في سماء رياضة الملاكمة ومنافسات فنون القتال المختلطة قاسم مشترك يتمثل في مواجهة على صعيد المدربين إذ يتولى الملاكم السابق جون فيوري تدريب نجله تايسون الذي أختار له الاسم نظير عشقه وولعه بالملاكم الأسطورة مايك تايسون وهو الذي يقف في الزاوية المواجهة له بوصفه مدرباً لفرانسيس نغانو إذ يتولى تايسون مهام تدريب الفرنسي منذ 8 أشهر مضت أي أن مهمته كانت الإعداد الأمثل له لحسم هذا النزال لصالحه الأمر الذي يزيد ويضاعف شغف الجماهير، ويصل بالإثارة إلى أقصى مدى لها، ويرفع درجة التوتر... headtopics.com

اقرأ أكثر:

AlArabiya »

بحضور آل الشيخ... فيوري وانغانو يتبادلان التحديقال الملاكم تايسون فيوري أنه ليس لديه أي شك في أنه سيقضي على خصمه انغانو السبت في نزال أشرس رجل على وجه الأرض في الرياض. اقرأ أكثر ⮕

غدًا 'نزال أشرس رجل على وجه الأرض' في انطلاقة 'موسم الرياض 2023'سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

أساطير الملاكمة يتواجهون في مؤتمر نزال أشرس رجل على وجه الأرضصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

تعرف على مسارات الوصول إلى حفل افتتاح موسم الرياضللوصول إلى حفل الافتتاح بسهولة، توجد مسارات مختلفة يستطيع من خلالها الزوار الوصول إلى المواقف المخصصة حسب كل فئة اقرأ أكثر ⮕

نزال أشرس رجل بالعالم.. فيوري وانجانو وجهًا لوجه بالمؤتمر الصحفيبحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أقيم اليوم في منطقة Kingdom Arena، إحدى مناطق موسم الرياض هذا العام مؤتمر صحافي استباقي لنزال أشرس رجل على وجه الأرض، حضره طرفا النزال فرانسيس انجانو، بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل، ونظيره تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل. اقرأ أكثر ⮕

تركي آل الشيخ يكشف كواليس انطلاق موسم الرياض 2023تركي آل الشيخ يكشف كواليس انطلاق موسم الرياض 2023 اقرأ أكثر ⮕