السبت.. أبها والشباب أعينهما على الثلاثة نقاط

والتقى الفريقان في الدوري 12 مرة سابقة، فاز الشباب في 7 مباريات وفاز أبها في 3 مباريات، وحسم التعادل مباراتين، وسجل هجوم الليث 24 بينما سجل هجوم أبها 10 أهداف.

ويحتل أبها المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، فاز في اثنتين وتعادل في واحدة وخسر سبع مباريات، في حين يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 12 نقطة، فاز كما تعادل في ثلاث وخسر أربع مباريات.ورغم التغييرات الفنية التي طرأت على أبها بتعاقده مع المدرب التونسي يوسف المناعي، إلا أن الفريق خسر بالأربعة أمام الفتح، ويحاول تجاوز نتائجه السلبية التي وضعته في مركز متأخر والخروج بالعلامة الكاملة.

ويعول أبها على عدد من اللاعبين المميزين أمثال الحارس الروماني تاتاروسانو والمدافع الأرجنتيني فابيان نوغويزا والبولندي كريتشوفياك والغيني فرانسوا كامانو والصربي أوروس ماتيتش والكاميروني كارل إيكامبي والتونسي سعد بقير. headtopics.com

أما الشباب فنجح بقيادة مدربه الجديد الكرواتي بيسكان، في الفوز على الطائي، ويطمح في تقديم مستوياته الجيدة والعودة بفوز جديد يتقدم من خلاله لمراكز الوسط. ويفتقد الشباب نجمه البلجيكي كاراسكو للإصابة لكنه يضم أسماء مميزة يتقدمهم قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا وحارسه الكوري كيم سيونغ والكولومبي غوستافو كويّار والبرازيلي أياغو سانتوس والسنغالي حبيب ديالو والمغربي رومان سايس، والبرازيلي كارلوس جونيور.

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