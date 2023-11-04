الزمالك يحقق فوزًا كبيرًا على سموحة بخماسية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على ضيفه سموحة اليوم بخماسية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.سجل ثلاثية في الشوط الأول عبر كل من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما في الدقائق الـ3 والـ13 والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.ونجح الفارس الأبيض في استعادة ذاكرة الفوز بخماسية، حيث كان آخر فوز له بخماسية في الدوري المصري كان ضد فريق مصر المقاصة في موسم 2021/2022، وكان بتاريخ 9 أغسطس من عام 2022

.بداية الزمالك هذا الدوري تبدو شرسة ويوجد تركيز وتناغم بين اللاعبين وأظن أننا سوف نري الأفضل في الأيام القادمة وسيكون عاما مليئا بالأهداف الرائعة كما رأينا تمريرة شيكابالا لأوباما غاية في الجمال وبحضور رئيس النادي وكابتن فريق محترف دافع ودعم كبير للاعيبة نادي الزمالك.بدأ التناغم بين لاعبين الزمالك يظهر على ادائهم فا بعد 438 يوم ات الزمالك ومعة الحماس والنشاط والفوز واظن أنهم فى الأيام القادمة سيحققون فوز أكثر وبحضور كابتن الفريق ورئيس النادى أدى إلي دعم وتشجيع الفريق على الفوز

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