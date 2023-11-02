الرياض تستضيف الجولة الختامية لمنافسات الأوتوكروس والدريفت وكسر الزمن

يشارك في منافسات هذه الجولة أكثر من 80 متسابقاً يومياً من نخبة السائقين والسائقات في المملكة والمنطقة، ومن المقرر أن تقام منافسات الدرفت يوم الخميس 2 نوفمبر، ومنافسات كسر الزمن يوم الجمعة 3 نوفمبر، ومنافسات الأوتوكروس يوم السبت 4 نوفمبر.

وستحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة، إلى جانب بطل الموسم للبطولة ككل، وكثّف المتسابقون من استعداداتهم لخوض الجولة الختامية للبطولة، وينتظر عشاق رياضة المحركات مزيداً من الإثارة والحماس بعد الأداء الكبير الذي قدمه المشاركون في الجولتين الماضيتين، وللمكانة الكبيرة التي تتمتع بها بطولة السعودية تويوتا كأكبر بطولة لرياضة المحركات في المملكة العربية السعودية، وأكثرها تنافسية، والتي تجتذب أبرز السائقين من جميع مناطق المملكة.

وقبيل انطلاق الجولة الأخيرة، يتصدر فادي يوسف حماده تصدّر الترتيب العام لبطولة الأوتوكروس برصيد 43 نقطة، أمام سعيد الموري في المركز الثاني برصيد 30 نقطة تلاه في المركز الثالث أحمد بن خنين برصيد 25 نقطة.

فيما يتصدر أحمد بن خنين الترتيب العام لبطولة كسر الزمن برصيد 43 نقطة، ويليه بنفس الرصيد فادي يوسف حماده، ثم يزيد سمير الصهيل في المركز الثالث. وفي بطولة الدرفت، يتصدر عبدالعزيز فيصل المواش ترتيب فئة الهواة، والمعتز محمد أمين جان ترتيب فئة شبه المحترفين، وبدر عبدالملك الشريهي ترتيب فئة المحترفين.

ووضع فريق عمل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اللمسات الأخيرة على التحضيرات لهذه الجولة، لضمان استمرارية تألق بطولة السعودية تويوتا، وتأكيد ريادتها على الصعيدين التنظيمي والتنافسي، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والشركاء والرعاة، لضمان توفير جميع المقومات المطلوبة لانطلاق الجولة الختامية للبطولات الثلاث.

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