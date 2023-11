الرياض.. حصر وتوثيق مباني النصف الثاني من القرن العشرين

ويهدف المشروع الذي تنفذه الأمانة بالتعاون مع جامعة الملك سعود، إلى التعريف بالتجارب والفكر المعماري والعمراني للأجيال وأهمية كفاحهم للارتقاء بحياة السكان، وإظهار الشواهد ودورها في حفظ القيمة التاريخية وجهود التطوير المتعاقبة.وأكدت الأمانة أن المشروع رصد معالم ومباني بارزة ومؤثرة تاريخيًا شملت أحياء قديمة، وقصورًا ملكية وغيرها، ويهدف إلى توثيق الحقبة الممتدة من 1950 حتى 2000 من خلال إبراز الدور التنموي للمباني والمعالم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: 'ذاكرة الرياض' مشروع لحصر وتوثيق مباني النصف الثاني من القرن العشرينأطلقت أمانة منطقة الرياض مشروع حصر وتوثيق مباني النصف الثاني من القرن العشرين في العاصمة تحت شعار 'ذاكرة الرياض'.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: احتجاجات في جامعات أمريكا وأوروبا ضد العدوان الصهيونيذكرت الحكومة التي تديرها حركة حماس أن الغارات الجوية الإسرائيلية قصفت مباني سكنية في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة غزة لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى....

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الرياض تحتضن ختام منافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروسيستضيف ميدان ديراب بالعاصمة السعودية الرياض، الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس، خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من نوفمبر الحالي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تكريم 12 طالبًا على مستوى المملكة في الدورة 16 لجائزة التفوق الدراسيحصلت الطالبة سارة الفارس من تعليم الرياض والطالب عبدالله العتيبي من تعليم الخرج، على جائزتي التفوق

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: دمار هائل في حي بمخيم جباليا بعد قصفه من قبل القوات الإسرائيليةمشاهد للدمار الكبير الذي تعرضت له مباني سكنية في منطقة مخيم جباليا بعد قصف إسـ،رائيلي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: ما المنتظَر من القمة العربية الطارئة بشأن الحرب على غزة؟تستعد جامعة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في الرياض 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتستهدف القمة في المقام الأول «بحث الوضع في قطاع غزة».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕