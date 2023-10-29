الريمونتادا الرابعة.. الاتفاق يواصل الإبهار مع جيرارد

الاتفاق كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف واحد، حتى الدقيقة 81 من زمن المباراة، التي شهدت تسجيل جيني فينالدوم هدف التعادل.

وبذلك ينجح الاتفاق رفقة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد في تحقيق الريمونتادا الرابعة له هذا الموسم في دوري روشن السعودي.

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