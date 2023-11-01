الرياضة السعودية للقمة

فقد أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يوم الثلاثاء 31 أكتوبر فوز #السعودية_العظمى بإقامة كأس العالم 2034 على أرضها وتحت سمائها، ما جعل الوسط الرياضي السعودي والخليجي والعربي يعبر عن سعادته بهذا الخبر التاريخي الذي كان بتأييد رسمي من الجميع.
مجهودات عظيمة وإنجازات مميزة تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق كل ما يثبت أن السعودية هي الحدث الأكبر والأعظم عالمياً في جميع المجالات فالمستحيل ليس سعودياً.ما زال الوسط الرياضي السعودي يعاني من التحكيم غير العادل. ولا أعلم ما السبب خلف هذه الأخطاء التحكيمية الواضحة، رغم وجود «الفار» الذي كنا نعتقد أن وجوده سيحسن من الأخطاء التحكيمية التي أصبحت مصدر استفزاز للجماهير الرياضية.
فمتى يستوعب التحكيم أن الكرة السعودية أصبحت محل أنظار العالم وتُنقل عبر جميع القنوات العالمية وذات أهمية عظمى محلياً وعالمياً؟تطور واضح ومنافسات عظيمة بين الأندية السعودية بشكل مميز أبرز لنا بعض مهارات اللاعبين الذين أصبحوا محل اهتمام واضح للمتابع الرياضي.
ولكن المؤلم هو تراجع بعض الأندية الكبيرة للخلف على مستوى الأداء هجومياً ودفاعياً، دون أي وعي إداري أو فني، ودون أي احترام للأندية المنافسة وملاحظة تطورها، فكان هذا التراجع سبباً في خذلان جماهيرها العاشقة وكابوساً لهم.عرّاب الرؤية/ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕