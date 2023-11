الرئيس التونسي يتهم أطرافا لم يسمها بتهريب معتقلين متهمين بقضايا 'إرهابية'

واعتبر سعيد في كلمة مصورة له نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، أنّ الصور التي تم نشرها لا علاقة لها بالواقع وما كان لها أن تنشر أصلا، وتهدف إلى تحويل وجهة الابحاث وتابع: ''آن الآوان لنمر إلى المرحلة لتطهير الإدارة لأنّ من اندسوا فيها غيروا أسماءهم واندسوا داخل الأجهزة الأمنية هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية أو في أي جهاز من أجهزة الدولة".

ويقول تقرير لإذاعة"موزاييك" المحلية في تونس إن هؤلاء مورطون في عمليات إرهابية منها جريمتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي (في 25 تموز / يوليو 2013) وشكري بلعيد (في 6 شباط / فبراير 2013). وأدين في الأحداث نفسها أربعة آخرين، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات إضافة إلى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الإشعار.

