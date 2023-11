الرئيس التونسي يتهم متواطئين مع 'الحركة الصهيونية' بمحاولة 'إرباك الدولة' على خلفية واقعة المرناقية

وأضاف سعيّد:"ما حصل يوم أمس ليس مقبولا على أي مقياس من المقاييس"، موضحا أن"هناك تقصيرا من قبل جملة من الأجهزة أو من الأشخاص ولا بدّ من أن تتم ملاحقتهم ثم محاكمتهم". قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن"السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.أكد سياسيون ومراقبون مصريون أن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع مصر باستقبال سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر، لن تتم وأن تهجير الفلسطينيين لن يحدث.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، مضيفا"لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.

علّقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة، ووصفه لهذه الخطط بأنها"سيناريوهات افتراضية، أو حتى مفاهيمية".بدا اليوتيوبر الأمريكي الشهير"سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصدوما، خلال الإعلان عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمس الاثنين.

علق قائد نادي النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على تتويج غريمه لأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.

بعد فرار إرهابيين من السجن.. إقالة 3 مسؤولين أمنيين في تونسقرّرت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، إقالة 3 من كبار المسؤولين الأمنيين، على خلفية فرار 5 عناصر إرهابية مصنّفة خطيرة من سجن المرناقية الواقع غرب تونس الع

حماس: توغل إسرائيل برا محاولة 'بائسة' لتغطية فشلها في 7 أكتوبرالحركة قالت إن 'كتائب القسام والمقاومة الباسلة تخوض معارك بطولية وتشتبك بقوة مع أرتال الدبابات والآليات العسكرية المتوغلة شمال وجنوب مدينة غزة، وتوقع فيها خسائر مباشرة على أكثر من محور'

في نقاط.. مقارنة بين القدرات العسكرية لإسرائيل وحماسمع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس مراحل متقدمة تنطوي على مواجهات برية مباشرة بين الطرفين، تكثر التساؤلات عن القدرات العسكرية للجيش الإسرائيلي ومسلحي الحركة، التي تحكم قطاع غزة المحاصر.

بلينكن: بوتين يسعى لتحقيق مكاسب من حرب غزةاتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة استغلال الحرب في غزة سعيا لخفض الدعم الغربي لأوكرانيا.

بن غفير يوزع أسلحة رشاشة على إسرائيليين في المدن والبلدات (صور)يعمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على توزيع السلاح على مدنيين إسرائيليين لإنشاء 600 وحدة أمنية احتياطية جديدة في إسرائيل على خلفية الحرب على غزة.

الأميرة الاسبانية ليونور تؤدي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاماأدت الأميرة ليونور، وريثة عرش إسبانيا، الثلاثاء يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاما، وهي خطوة حتمية لكي تتمكن في أحد الأيام من خلافة والدها الملك فيليبي السادس على رأس الدولة.

