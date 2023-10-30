الرئيس الداغستاني: ما حدث في مطار محج قلعة وقع بتحرض أوكراني

وأوضح مليكوف، أن معارضي داغستان في الخارج حاولوا زعزعة استقرار الوضع في البلاد، من خلال تشجيع سكان الجمهورية على المشاركة في أعمال الشغب عن طريق قناة"صباح داغستان" عبر"تلغرام" والتي تدار من أوكرانيا.

وشدد على أن المشاركين في حادثة مطار محج قلعة"غرزوا سكينا في ظهور أولئك الذين ضحوا بحياتهم عام 1999 دفاعا عن الجمهورية من الإرهابيين، وكذلك أولئك الذين يتواجدون اليوم في ساحات المنطقة العسكرية الشمالية للحفاظ على سلامة الوطن الأم".

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب:"شاهدوا الفرق". headtopics.com

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد"رصد عدد من الصواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة"، لافتا إلى أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.مصر.. الحكومة تنفي ظهور موجات وبائية جديدة خلال الفترة المقبلة headtopics.com

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أفادت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد العسكري والعملية البرية في قطاع غزة.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.

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إسرائيل تطالب روسيا بحماية مواطنيها بعد أحداث المطار في داغستاندعت إسرائيل السلطات الروسية إلى حماية رعاياها، بعد أن هاجم محتجّون لدى وصول طائرة من إسرائيل إلى مطار مطار محج قلعة في داغستان. اقرأ أكثر ⮕

إخلاء مطار روسي من محتجين على رحلة قادمة من إسرائيلأعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة في داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله اعتبارا من مساء يوم الأحد، وفقما نقلت 'رويترز'. اقرأ أكثر ⮕

إخلاء مطار في داغستان بعد اقتحامه من محتجين عقب هبوط طائرة من إسرائيلاقتحم عشرات المحتجين، اليوم (الأحد)، مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

حشود غاضبة تقتحم مطار في داغستان احتجاجاً على هبوط طائرة إسرائيلية.. وموسكو تتدخلأعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام اقرأ أكثر ⮕

هيئة الطيران الروسية تقرر غلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولينأعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة. اقرأ أكثر ⮕

حشود غاضبة تقتحم مطاراً في داغستان احتجاجاً على هبوط طائرة إسرائيلية.. وموسكو تتدخلأعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام اقرأ أكثر ⮕