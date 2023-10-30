الرئيس القرغيزي يهنئ الشعب التركي بمئوية تأسيس الجمهورية

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها، الأحد، بالمناسبة.وأضاف أن تركيا ومنذ إعلان الجمهورية التركية من قبل مصطفى كمال أتاتورك، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923،"سطرت نجاحات كبيرة وباتت إحدى أبرز دول العالم".جباروف أشاد أيضاً بالدبلوماسية التركية التي قال إنها"باتت خلال السنوات الأخيرة نموذجاً جيداً للدبلوماسية السياسية في منطقة أوراسيا".

كما ثمّن العلاقات القائمة بين تركيا وقرغيزيا سواء على الصعيد الرسمي أو على مستوى شعبي"البلدين الشقيقين". وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.

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