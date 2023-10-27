الرئيس التنفيذي لـ«الأرصاد»: المركز يولي أهمية للمناطق الحساسة من الأمطار والظواهر الجوية المصاحبة لها

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام على المجهودات التي يبذلها المركز في سبيل النهوض بدوره الأرصادي ورفع جاهزيته في التعامل مع الحالات المطرية التي تشهدها مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار المعلومات بشكل محدث ومستمر في ما يتعلق بالحالة الجوية.

وبين غلام أن المركز يولي أهمية قصوى للمدن الحساسة من المملكة، والتفاعل مبكراً وميدانياً مع الجهات المعنية في مختلف الأحوال ضمن خطط ناجحة متعلقة بالأمطار المتوقعة والظواهر الجوية المصاحبة لها. وكان المركز أشار في تقريره الخاص بالتقلبات الجوية على مناطق المملكة أخيرا إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم المناطق ابتداء من اليوم (الجمعة) وحتى الثلاثاء القادم.

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