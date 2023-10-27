الرئيس التنفيذي للدرعية: المشروع يقدم فرصة فريدة لعيش الماضي العريق

قال: "إن الدرعية، ذلك المشروع الضخم الذي يقع في قلب التحول الذي تشهده المملكة، يُعد واحدًا من المشاريع المستقبلية الواعدة، لا سيما وأن المشروع يقدّم للمواطنين والمستثمرين والسياح فرصةً فريدةً لعيش الماضي العريق للدرعية، والمشاركة في تطوير الجزء التالي من الموقع التراثي العالمي، حيث نربط التاريخ الغني بالثقافة الحديثة، ونضع معايير جديدة لدمج التراث في الحياة المعاصرة، مع ضمان الاحتفاظ بالتقاليد الفريدة، ودعم المجتمع المحلي، وهو ما سيُسهم في بناء اقتصادٍ مرنٍ وديناميكي".

تأتي مشاركة الدرعية في المنتدى بجناحٍ مصاحب ساعد في حث المستثمرين والشركات المهتمة بالانخراط والمشاركة في مشروعات تطوير الدرعية؛ من خلال اطّلاعهم على مدى التقدّم والإنجاز على أرض الواقع، بالإضافة لاستعراضه عددًا من الموضوعات المختلفة، من بينها تعزيز الاستدامة في مجال السياحة، ودعم الاقتصادات المحلية، وتوسيع آفاق التوظيف.

وشارك إنزيريلو في جلسةٍ نقاشيةٍ بعنوان: "تعزيز السياحة المتجددة"، بمشاركة قادة المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، والعلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الضيافة، إذ تناولت الجلسة عبر مفهوم "السياحة المتجددة" مبادرات القطاع الخاص التي تهدف لتطوير الطاقات الشابة المحلية في قطاع السياحة والمجالات ذات العلاقة. headtopics.com

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