الذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة

فوق مستوى الألفي دولار المهم، اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2013 دولارا للأونصة، نقلاً عن وكالة"رويترز".وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة في وقت مبكر اليوم الاثنين، واشتبك مقاتلون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في منطقة حدودية شرقي مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وأظهر استطلاع أجرته وريترز أن التضخم سيظل سيلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75% من 200 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضا أعلى لفترة أطول. headtopics.com

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.3% إلى 901.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1124.48 دولار للأونصة.

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