الذهب يستقر فوق 2000 دولار مدعوماً بالطلب المتزايد

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم، اليوم الإثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع..

وبحلول الساعة 02:45 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 2013 دولار للأوقية..وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 901.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1124.48 دولار للأوقية.

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الذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنةاستقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم، اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون اقرأ أكثر ⮕

الذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنةاستقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم اليوم الاثنين مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0245 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003. اقرأ أكثر ⮕

مظلية تطير بالعلم التركي فوق أهرامات مصر بمئوية الجمهوريةفيمان أوغدون، عبرت عن سعادتها واعتزازها لكونها أول تركية تحلق فوق الأهرامات الشهيرة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الطلب على الملاذات الآمنة يدعم استقرار أسعار الذهبالطلب على الملاذات الآمنة يدعم استقرار أسعار الذهب اقرأ أكثر ⮕

أردوغان يدعو لتجمُّع بإسطنبول ضد الحرب على غزة ويطالب إسرائيل بوقف 'الجنون'دعا الرئيس التركي إسرائيل إلى وقف 'حالة الجنون'، مشيراً إلى أن القصف الإسرائيلي المتزايد على قطاع غزة الذي تكثف الليلة الماضية استهدف النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء. اقرأ أكثر ⮕

التربية والتعليم الفلسطينية: مقتل أكثر من 70 كادرا و2000 طالب في القصف الإسرائيلي على غزةأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، أن 2000 طالب وأكثر من 70 من الكادر التعليمي لقوا مصرعهم في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 23 يوما. اقرأ أكثر ⮕