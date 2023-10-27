الدفاع الروسية تعلن القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرة و31 مقاتلة للعدو خلال أسبوع

أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا.. وهذه الرواية الإسرائيلية
قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.اللقطات الأولى لآثار سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية
كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة. headtopics.com
نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.
واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء.كشفت قوات"سيبيريا" الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك"صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك في جهورية دونيتسك الشعبية.تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة. headtopics.com