الدفاع والأمن القومي المصري: مصر لن تتحرك عسكريا إلا في حال تعرض أمنها القومي لمخاطر خارجية

وأكد العوضي في تصريحات لـRT ردا على سقوط قذيفة في الأرض المصرية وانفجار طائرة مسيرة مجهولة الهوية أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تقوم بأي اعتداءات إلا في حال تعرض أمنها القومي لأي مخاطر خارجية.

أوضح عضو مجلس النواب أن هذا الموضوع يخضع لتقدير موقف وبيان إذا كانت هذه المسيرة انطلقت من أي جهة والهدف من إطلاقها، والمقذوف الذي أطلق على مدينة نويبع، مشيرًا إلى تقدير القيادة السياسية لهذا الموقف وتحليلها لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذه المخاطر.

في حين أعلن المتحدث العسكري، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا. كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا،"ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية. headtopics.com

أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة.

أكد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر حتى الآن."حزب الله" ينشر فيديو عن استهداف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة (فيديو)

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