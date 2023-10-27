الدنمارك.. مشروع قانون جديد لحظر حرق المصحف والكتب المقدسة

وأشارت وزارة العدل أن مشروع القانون يستهدف الآن التعامل غير اللائق مع النصوص ذات الأهمية الدينية الجوهرية للمجتمعات الدينية المعترف بها بالتحديد.

وذكر وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، إن المقترح، الذي جرى تبنيه الآن، يأتي كرد فعل على تعليقات من نقابة ضباط الشرطة، ضمن مجموعات أخرى. وذكر هوملجارد أن من المهم أن يكون مشروع القانون دقيقًا بأقصى قدر ممكن من أجل اتخاذ إجراء ضد أعمال السخرية، التي تهدف فحسب إلى بث الانقسام في البلاد، مع تعرض أمن الدنمارك والمواطنين الدنماركيين للخطر.في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، كما واجهت الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.

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السويد تقرر طرد عراقي أحرق المصحفصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕