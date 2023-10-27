الدول التي صوتت لصالح وضد قرار المشروع العربي حول الحرب في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطاباأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.10.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، يظهر إطلاق صاروخ واحد موجه مضاد للدروع على الأقل.مشاهد من آثار الدمار في تل أبيب ولحظة سقوط صواريخ أطلقت من غزة (فيديو) عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.

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الأولى في أمريكا.. مدينة ريتشموند تصوت لصالح دعم الفلسطينيين وتتهم إسرائيل بـ'التطهير العرقي'صوت مجلس مدينة ريتشموند في كاليفورنيا لصالح دعم الفلسطينيين بقطاع غزة عبر قرار يتهم إسرائيل بـ'التطهير العرقي والعقاب الجماعي' بعد 3 أسابيع على اندلاع الحرب بين الجانبين. اقرأ أكثر ⮕

جلسة أممية ساخنة حول مشروع عربي ينادي بـ«هدنة إنسانية» في غزةعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة الحرب في غزة يتخللها التصويت على مشروع قرار عربي تبنته عشرات الدول بعد إدخال تعديلات عليه. اقرأ أكثر ⮕

«الجامعة العربية» تدعو لاحتواء الرواية الإسرائيلية «الزائفة» بشأن حرب غزةدعت «جامعة الدول العربية»، الخميس، لـ«تكثيف الجهد العربي لاحتواء الرواية الإسرائيلية الزائفة عن الحرب في غزة». اقرأ أكثر ⮕

أبو الغيط: لا توجد «إرادة دولية» لوقف عملية إسرائيل رغم الانتهاكاتدعت «جامعة الدول العربية»، الخميس، لـ«تكثيف الجهد العربي لاحتواء الرواية الإسرائيلية الزائفة عن الحرب في غزة». اقرأ أكثر ⮕

مركز حقوقي: 161 حالة ملاحقة للعرب من قبل الشرطة الإسرائيليةمنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجارين بسبب تدوينات لهم على شبكات التواصل الاجتماعي حول الحرب الجارية في غزة وفق مركز 'عدالة' الحقوقي - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

لا تسمحوا للأشرار بالظهور كضحايا ولا العكس!يدعو جيفري سونينفيلد في CNN لتوخي الدقة في نشر المعلومات حول الحرب في غزة لأن التاريخ يثبت أن المعلومات المضللة تؤدي لاشتعال الحروب. اقرأ أكثر ⮕