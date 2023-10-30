الدفاع السورية تعلن استهداف إسرائيل لمواقع عسكرية سورية جنوب البلاد

وجاء في بيان الدفاع السورية: ""نفذ العدو الإسرائيلي، اليوم الساعة 1:35 فجرا (بتوقيت موسكو)، هجوما جويا من الجولان السوري المحتل، فأصاب موقعين لقواتنا المسلحة في محيط مدينة درعا، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية".

واستهدف الطيران الإسرائيلي الاسبوع الماضي نقاط عسكرية سورية في ريف درعا أسفر عن مقتل 8 عسكريين وجرح آخرين، كما استهدف ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 23 منذ انطلاق عملية"طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مختلف أرجاء قطاع غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر عن فتح عدة جبهات قتال في مختلف أنحاء فلسطين وإسرائيل.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت"حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب. headtopics.com

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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة. headtopics.com

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