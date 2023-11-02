الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

أفادت مراسلتنا في مصر بوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح البري على الجانب المصري، ويتم نقلهم بسيارات إسعاف مصرية من المعبر إلى مستشفيات شمالي سيناء.أكد سياسيون ومراقبون مصريون أن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع مصر باستقبال سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر، لن تتم وأن تهجير الفلسطينيين لن يحدث.تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.

صرح السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي بأن الجيش الإسرائيلي يقاتل"حماس" في الأنفاق بمنطقة جباليا.بايدن يدعو إلى هدنة مؤقتة في غزة لاستعادة المحتجزين انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.أكد الناطق العسكري باسم"كتائب القسام" أبو عبيدة، أن الجيش الإسرائيلي بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مشددا على تدمير 22 آلية وقتل الكثير من الجنود.كيف أنقذت الكتيبة 101 مصر من مخطط كبير في سيناء؟

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: شويغو: أسقطنا 37 طائرة حربية أوكرانية خلال شهرأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إسقاط الدفاعات الروسية 37 طائرة حربية أوكرانية، وأكثر من 1400 قذيفة ومسيّرة و6 صواريخ 'أتاكامس' أمريكية أطلقتها قوات كييف الشهر الماضي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلادأسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الدفاع الروسية: اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك الروسيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: أنباء عن اعتراض مسيرات «حوثية» فوق إيلات جنوب إسرائيلدوت صفارات الإنذار في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط «هدفا جويا» كان يقترب.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: زيلينسكي: نجحنا في تقليص القوة العسكرية لموسكوقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجمات بلاده على البحرية الروسية في البحر الأسود أصابت جهود موسكو الحربية بالشلل.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 48 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1040 قتيلا وجريحا، وإسقاط 48 مسيرة ومقاتلتي Su-27 على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕