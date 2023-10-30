الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 39 مسيرة أوكرانية

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 9 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 90 عسكريا.على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 285 عسكريا بين قتيل وجريح ومدافع غربية.على محور زابوروجيه بلغت خسائر العدو 220 فردا بين قتيل وجريح وتدمير دبابات بينها دبابة"ليوبارد" ألمانية وتدمير مدافع غربية.
تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.قال عضو المكتب السياسي في"حماس" موسى أبو مرزوق، إن"أعضاء في السلطة الفلسطينية ودولا عربية طالبوا سرا بالقضاء على الحركة"، مستغربا من الموقف"المخزي لإخواننا في السلطة برام الله".
صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.نشر الجيش الإسرائيلي صورة الدبابة التي انقلبت في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جنديين في قوات الاحتياط. headtopics.com
أعلن الجيش الإسرائيلي عن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على عناصر من حركة"حماس" خلال ساعات الليل.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.أوضحت الحكومة المصرية سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد، عقب أن أصبحت تزيد عن الساعة فى بعض المناطق، وسط تساؤلات لدى بعض المواطنين.
نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن"إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة"إنجلرليك" التركية التابعة لحلف"الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".أعلنت كتائب"القسام" استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما.أفادت"أ ف ب" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه. headtopics.com