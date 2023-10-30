الدفاع التركية تنشر مشاهد جوية لعبور أسطول البحرية من 'البوسفور'

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مشاهد جوية لـ"العبور التاريخي" لأسطول البحرية من مضيق البوسفور في إسطنبول، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.

وفي تدوينة لها عبر منصة"إكس"، نشرت الوزارة المشاهد التي تظهر عبور 100 سفينة حربية تركية تتقدمها حاملة الطائرات المسيرة المحلية"TCG Anadolu". وفي وقت سابق الأحد، قدّم الأسطول التركي استعراضاً بمناسبة مئوية تأسيس الجمهورية، هو الأكبر من نوعه في تاريخ أسطول الجمهورية التركية.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.إسرائيل تعيد فتح الخط الثاني من أنابيب المياه لقطاع غزة headtopics.com

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