الدفاع الجوي الروسي يعترض 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

ومنذ أن شنت القوات الروسية هجومها في شباط/فبراير 2022، أطلقت ملايين القذائف المدفعية على المدن والقرى الأوكرانية القريبة من خطوط الجبهة، مما أدى إلى تحويل العديد منها إلى أنقاض في شرق البلاد. وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي"خلال الساعات الـ 24 الماضية قصف العدو 118 بلدة في عشر مناطق". وأضاف"هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام".

علاوة على ذلك، فإن الهجوم الروسي على مصفاة النفط في كريمنتشوك (وسط) الذي لم يوقع ضحايا، تطلب إرسال أكثر من مئة عنصر إطفاء لمكافحة الحريق الذي أعقب ذلك لساعات بحسب كليمينكو.وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون من أن تكثف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد قبل حلول الشتاء، كما حصل العام الماضي.

وأفاد مسؤولون محليون أن القصف الذي وقع ليلا أسفر عن مقتل شخص في منطقة خاركيف (شمال شرق) وآخر في منطقة خيرسون (جنوبا). كما أدى هجوم بمسيّرة روسية إلى مقتل شخص وإصابة أربعة في نيكوبول جنوب البلاد. وقتل شخص يقطن منطقة زابوريجيا في هجوم آخر.من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقتي بريانسك وكورسك المتاخمين لأوكرانيا.

