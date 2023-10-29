الدوري الإيطالي: نابولي يحبط فرحة الميلان في «الثاني»

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وافتتح أوليفييه جيرو التسجيل لميلان في الدقيقة 22، بعد تمريرة حاسمة من كريستيان بوليسيك، قبل أن يسجل من تمريرة عرضية من دافيدي كالابريا بضربة رأس أخرى من مسافة قريبة ليضاعف النتيجة بعد تسع دقائق. https://aawsat.

ويأتي توقيع موسم الرياض للاتفاقية مع غالاغير كجزء من جهود المملكة المتواصلة للاستثمار في مجالات الملاكمة والترفيه، ويتولى غالاغير إدارة صالة الألعاب الرياضية الفريدة من نوعها والإشراف عليها، ومن المنتظر أن يفتح النادي أبوابه الشهر المقبل، ليبدأ في اكتشاف الجيل القادم من الملاكمين وتدريبهم وتطوير قدراتهم. headtopics.com

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وفي منافسات الكيندو، أحرزت اليابانية مايكا سينو ذهبية فردي السيدات، وحصد مواطنها كينشيرو ماتسوزاكي ذهبية فردي الرجال. headtopics.com

وأضاف: «التنظيم عالي المستوى، ما شاهدناه هنا يحاكي أكبر البطولات العالمية، وهو أمر ليس بجديد على المملكة في السنوات الماضية، حيث أثبتت جدارتها في التنظيم، وأعتقد أن هذه البطولة ستشكل بروفة حقيقية للمملكة قبل استضافة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2026».

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