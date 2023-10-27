الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

ويتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، مما دفع الدولار إلى الارتفاع بصورة كبيرة هذا الأسبوع.عند 106.52، بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.89 في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.35 بالمئة.

وواجه اليورو صعوبة في تحقيق مكاسب واستقر عند 1.0559 دولار، وفي سبيله لتسجيل خسارة أسبوعية قدرها 0.25 بالمئة.وقرر البنك المركزي الأوروبي، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، لينهي سلسلة غير مسبوقة شملت 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو بصورة مفاجئة هذا الشهر.وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2117 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع سجله أمس الخميس عند 1.2070 دولار. headtopics.com

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.635 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في عام عند 0.6271 دولار أمس الخميس.التذبذب على الجانب الأضعف عند 150 للدولار، وهو المستوى الذي يقول البعض إنه قد يؤدي لتدخل السلطات اليابانية.

وارتفع الين بأكثر من 0.2 بالمئة ليحوم حول 150.10 للدولار، وهو ما يزيد بقليل على أدنى مستوى له في عام الذي سجله أمس الخميس عند 150.78.

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