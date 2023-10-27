الدوري السعودي: الفتح يحلق… والرائد يترنح

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وقلب الطائي الطاولة في وجه ضيفه الرياض الذي تقدم عليه بهدف مبكر عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة السابعة، ليدرك التعادل سريعاً عن طريق مهاجمه الكرواتي ماركو دوقانيتش. ورفع الطائي بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة العاشرة، في الوقت الذي توقفت فيه انتصارات الرياض، وتجمد رصيده عند 11 نقطة.شدد الأوروغواياني دانيال كارينيو مدرب فريق الحزم على أن فريقه كان قادراً على الخروج بالفوز أمام الاتحاد في المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية عشرة.كريم بنزيمة: الاتحاد لن يستسلم... والعبرة في النهاياتسانتو بعد صيحات الاستهجان: لست مهتماً... سأذهب إلى النوم!
وأشاد عبد العزيز المسعد بالدعم المستمر واللامحدود من قبل القيادة في المملكة والتوجيهات المستمرة من قبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والتي تحرص على ضرورة مشاركة المملكة في التمثيل الدولي بمختلف المحافل والمناسبات الرياضية، وتعزيز وجود الكفاءات السعودية في المنظمات الدولية. headtopics.com
وعن خصمه قال كارينيو: «الاتحاد بمدربه الكبير ولاعبيه الكبار بكل تأكيد لديهم جودة أعلى منا، ولكن بروح الفريق وعزيمة اللاعبين استطعنا التعادل وكان بالإمكان تسجيل الهدف الثالث». وختم صاحب التجربة الكبيرة في ملاعب كرة القدم السعودية، التي كان أبرزها مع النصر، وقال: «درسنا الاتحاد جيداً، وتحليل هذا الفريق ليس بالأمر السهل، الكثير من الخيارات والأسماء لديهم... توقعت أن الفريق الخصم سيلعب برباعي خلفي ولعب بالثلاثي وكنا جاهزين للحالتين، من الصعب إيقاف فريق يملك كل هذه الجودة، وهذا التعادل إيجابي بكل تأكيد».
وتولى فاولر (48 عاماً)، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك في 26 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، مهمة تدريب النادي السعودي في يونيو (حزيران) الماضي.