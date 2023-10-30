الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ كروز Storm Shadow هاجمت القرم

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب:"شاهدوا الفرق".

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصا أن أبنائهم أسرى لدى حركة"حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار. headtopics.com

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد"رصد عدد من الصواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة"، لافتا إلى أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.

دعا الرئيس التنفيذي لشركة"موبيل آي" الإسرائيلية لتقنيات السيارات الذاتية القيادة أمنون شاشوا إلى الإطاحة فوراً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرمأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم أوكراني استهدف أراضي روسيا وتم إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تعلن إسقاط 36 مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود والقرمأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية، ليل السبت الأحد، فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تسقط 36 طـائرة أوكرانية بـدون طـيارفي الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، خاصة على شبة جزيرة القرم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من 30 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه... اقرأ أكثر ⮕

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. ولوكاشينكو: 'الحرب إلى طريق مسدود'أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية ليل السبت/الأحد فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة على تليغرام 'ليل الت اقرأ أكثر ⮕

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيّرة ومقاتلتينأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيرة ومقاتلتي 'سو-25' و'ميغ-29' على مختلف المحاور. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 44 مسيّرةأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 44 مسيرة أطلقتها قوات كييف على عدة محاور. اقرأ أكثر ⮕