الدولار يرتفع بدفعة من بيانات أمريكية قوية

ارتفع الدولار اليوم، ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات نموا قويا في الولايات المتحدة، ما يشير إلى تعزيز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول، وأظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بأسرع وتيرة في عامين تقريبا، إذ أسهم ارتفاع الأجور نتيجة قوة سوق العمل في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، بحسب"رويترز".

ومع صدور مسوح جديدة أظهرت أيضا قوة الأنشطة التجارية أيضا، زادت التوقعات بأن يستمر بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية فترة أطول، ما دفع الدولار إلى الارتفاع بصورة كبيرة هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر الدولار عند 106.52 بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.89 في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.35 في المائة. وواجه اليورو صعوبة في تحقيق مكاسب واستقر عند 1.0559 دولار وفي سبيله لتسجيل خسارة أسبوعية قدرها 0.25 في المائة. headtopics.com

وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، لينهي سلسلة غير مسبوقة شملت عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

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