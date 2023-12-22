الدكتور عبدالله الجديع والأمن الفكري

لا يشغل الدكتور عبدالله الجديع اليوم إلا الأمن الفكري، ولا يكتب أو يتحدث إلا فيه، لأسباب منها؛ أنّ الأمن الفكري رعاية للنسيج الاجتماعي، والانتماء إلى الوطن والدولة، لذلك برز اسمه كواحد من الأسماء المهمة في هذا الباب. في حوارنا معه أثرنا العديد من القضايا والأفكار، وخرجنا بهذا الحوار الفكري حول الإخوان المسلمين والأمن الفكري والكتب التي لا تصمد أمام النقد.





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