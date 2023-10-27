الخوف يبدو على 'وجه' ظهر بصورة لأحد كواكب المجموعة الشمسية

قلته شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، من دون أن تشير إلى أن"الخوف" البادي على ملامح الوجه، له علاقة بما يشهده عالم الأرض من حروب ونزاعات.

وقالت"فوكس" بتقريرها، إن الصورة التقطتها مركبة Juno التي أطلقتها"ناسا" في 2011 ووصلت في 2016 لتدرس المدارين القطبيين كواكب النظام الشمسي، كما لتدرس حقل جاذبيته وغلافه الجوي وحقله المغناطيسي.

ويظهر في الصورة التي التقطتها"جونو" من ارتفاع 7680 كيلومترا عن الكوكب، ما يبدو أنه وجه بعينين وأنف وفم. وهي ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها"ناسا" صورة لما يبدو أنه وجه على كوكب، ففي 1976 التقطت"فائكينغ 1" صورة شهيرة، هي المعروض فيديو عنها أعلاه، وظهر فيها"وجه على المريخ"، ثم تبين أنها مجرد صخرة عادي. كما تم التقاط صورة مماثلة في 2001 على المريخ أيضا.حذرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من الرد على مكالمات واتساب من أرقام مجهولة قادمة من الخارج. headtopics.com

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