الخميس 18 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 18 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 2 نوفمبر 2023م.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:25 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:19 مساءً بمشيئة الرحمن.

