الخميس انطلاق بطولة حائل لجمال الخيل العربية

يستضيف ميدان ديراب بالعاصمة السعودية الرياض، الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس، خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وستحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة، إلى جانب بطل الموسم للبطولة ككل، وكثف المتسابقون من استعداداتهم لخوض الجولة الختامية للبطولة، وينتظر عشاق رياضة المحركات مزيداً من الإثارة والحماس بعد الأداء الكبير الذي قدمه المشاركون في الجولتين الماضيتين، وللمكانة الكبيرة التي تتمتع بها بطولة السعودية «تويوتا» كأكبر بطولة لرياضة المحركات في المملكة العربية السعودية، وأكثرها تنافسية، التي تجتذب أبرز السائقين من جميع مناطق المملكة.
ووضع فريق عمل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اللمسات الأخيرة على التحضيرات لهذه الجولة، لضمان استمرارية تألق بطولة السعودية «تويوتا»، وتأكيد ريادتها على الصعيدين التنظيمي والتنافسي، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والشركاء والرعاة، لضمان توفير جميع المقومات المطلوبة لانطلاق الجولة الختامية للبطولات الثلاث.
وأعلن اتحاد كرة القدم عن تكليف متعب الأحمد، الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة، رئاسة الاحتراف عوضاً عن الجهني. وقالت اللجنة رداً على استفسار «الشرق الأوسط» عن اللقطة المثيرة للجدل عقب مواجهة النصر والاتفاق: «أظهرت اللقطة التلفزيونية في مباراة النصر والاتفاق أنه بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد واستخدام تقنية التسلل شبه الآلي، ظهر اختلاف بين مواقع وأطقم لاعبي الاتفاق والنصر المشتركين في حالة التسلل عند الدقيقة 45+6».
وأشارت لجنة الحكام في ردها الخاص لـ«الشرق الأوسط»: «وجب التوضيح أنه لا يوجد أي خطأ في استخدام التقنية من عملية تباين أطقم اللاعبين، وقد يحدث ذلك الأمر ، حيث يتم تبديل موقع بعض اللاعبين عن الآخر (تقنياً ودون تدخل بشري) عندما تكون هناك حالة تماسك بين اللاعبين، وعندما يكون جسد المهاجم مؤثراً على منطقة التسلل بجسد المدافع، على أن يكون ذلك دون التأثير على قرار الحكم وصحته وحتى تتضح الصورة أكثر للحكم في اتخاذ القرار، وهي ضمن المزايا التي توفرها التقنية الحديثة».
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