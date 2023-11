الخميس.. نيمار يجري عملية 'الرباط الصليبي'

أعلن نادي الهلال يوم الأربعاء تعرض نجمه البرازيلي نيمار جونيور إلى قطع في الرباط الصليبي والغضروف بعد مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف ...أعرب النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي عن خيبة أمله بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في مباراة منتخب بلاده وأوروغواي يوم الأربعاء في ...ارتبطت رحلة نيمار مع منتخب بلاده البرازيل بأرقام تاريخية، لكنها كذلك كانت مليئة بالإصابات مثل تلك التي كادت تصيبه بالشلل أمام كولومبيا في كأس العالم ...

عملية نيمار «الخميس»... بانتظار الضوء الأخضر من الهلالتوقعت صحيفة او غلوبو البرازيلية أن يخضع نجم نادي الهلال والمنتخب البرازيلي نيمار لعملية جراحية الخميس

الهلال يعلن خضوع 'نيمار' لجراحة في الرباط الصليبي.. اليومسبق .. التفاصيل وأكثر

نيمار يصل إلى بيلو هوريزونتي تمهيداً لإجراء الجراحةكشفت صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية عن وصول نجم نادي الهلال السعودي والمنتخب البرازيلي نيمار إلى بيلو هوريزونتي بعد ظهر الأربعاء لإجراء عملية جراحية.

نيمار يخضع لجراحة في البرازيل الخميسيخضع النجم البرازيلي لنادي الهلال السعودي نيمار لجراحة الخميس في البرازيل بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الشهر الماضي، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي لكرة القدم الأربعاء.

